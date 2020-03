Geen koers? Toch wel: profs rijden volgende maand virtuele Ronde van Zwitserland

Deceuninck-Quick Step: "Hier kijken we heel erg naar uit"

De Ronde van Zwitserland geldt in juni normaal gezien als een van de laatste grote testwedstrijden met het oog op de Tour, maar door het coronavirus is die koers afgelast.

Velon heeft nu - in samenwerking met de organisatoren van de Ronde van Zwitserland en het platform ROUVY Indoor Cycling Reality - een alternatief bedacht. Speciaal voor de wielerprofs is er "The Digital Swiss 5".

Concreet wordt dat een virtuele wedstrijd van 5 dagen met elke dag een etappe van ongeveer 1 uur over een deel van het parcours van de Ronde van Zwitserland. Alle ploegen die normaal in Zwitserland zouden rijden, kunnen het op die manier van thuis uit tegen elkaar opnemen.

Per ploeg mogen 3 coureurs meedoen. Welke renners van welke teams dat zullen zijn is nog niet bekend, maar Deceunick-Quick Step liet op Twitter al weten dat de ploeg het een "geweldig idee" vindt en dat het er "heel erg naar uitkijkt".

En er is nog meer goed nieuws: u kan thuis meekijken! Velon is op dit moment nog aan het uitzoeken hoe het dat precies in elkaar zal boksen. Daarover komt binnenkort dus ongetwijfeld meer informatie.