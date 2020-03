Emma Meesseman 5e keer op rij kampioen in Rusland na stopzetting competitie

Jekaterinenburg sloot de reguliere competitie in Rusland af als autoritaire leider. Emma Meesseman en co bleven in 20 wedstrijden ongeslagen. Na de reguliere competitie zouden er normaal nog play-offs gespeeld moeten worden, maar daar beginnen ze niet meer aan. Zo is Meesseman voor het vijfde jaar op een rij kampioen in Rusland.

"De clubs kunnen niet spelen, ze hebben hun buitenlandse spelers naar huis moeten laten gaan en de grenzen zijn gesloten", verklaart Ilona Korstine, CEO van de liga. "Het heeft geen enkele zin meer de competitie voort te zetten."

Bij de mannen is er "bij gebrek aan sportieve criteria" geen kampioen uitgeroepen. In tegenstelling tot de vrouwen hadden de mannen de reguliere competitie nog niet beëindigd en niet elk team speelde evenveel wedstrijden.