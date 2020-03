Duidelijkheid voor amateurvoetbal: geen matchen meer, huidige stand telt

In het belang van de volksgezondheid besliste de crisiscel dat alle jeugd- en

amateurcompetities, die sinds midden maart stilliggen, definitief stop worden gezet. Er zal dus geen enkele wedstrijd meer gespeeld worden. De maatregel geldt ook voor de Youth Elite.

De kampioen, de stijgers en dalers worden bepaald op basis van de stand op 12 maart. Eindrondes of testwedstrijden worden niet gespeeld. In de loop van de namiddag wordt er nog gecommuniceerd hoeveel stijgers en dalers er exact zullen zijn per competitie.

Enkel over 1A, 1B, de bekerfinale en de U21-competitie is er nog geen definitieve beslissing. "Een beslissing over het profvoetbal zal door de bevoegde instanties van de Pro League genomen worden wanneer alle informatie eigen aan het profvoetbal zal verzameld zijn", luidt het.