Blaast Pro League competitie nu wel af? Minister beschermt clubs tegen schadeclaims

Beschermd tegen claims van media

Concreet wil dat zeggen dat de Pro League, de vereniging van profclubs, de competitie kan stopzetten zonder dat de tv-rechtenhouders later een deel van het geld kunnen terugeisen of een schadeclaim kunnen indienen.

Dat geldt voor contracten waarin zo’n overmachtsclausule expliciet staat, maar ook voor alle andere waar zo’n clausule eventueel niet in is opgenomen.

In het noodbesluit staat dat de coronacrisis een wettelijk en onweerlegbaar vermoeden van overmacht invoert. Dat betekent dat lopende contracten kunnen beëindigd, geschorst of ontbonden worden, zonder dat de benadeelde partij een schadeclaim kan indienen.

En tegen ontevreden sponsors

Dit noodbesluit van minister Geens geeft de clubs nu 100 procent garantie dat dat niet kan gebeuren.



Vraag is of de Pro League nu snel een beslissing zal nemen, zoals 17 van de 24 clubs vandaag in een open brief nog hebben gevraagd.



De clubs worden door dit Koninklijk Besluit overigens ook beschermd tegen mogelijke claims van ontevreden sponsors die door het beëindigen van de competitie een deel van hun contract niet gehonoreerd zien.

Ook van de wereldvoetbalbond FIFA hoeven de aarzelende clubs geen duidelijke richtlijnen te verwachten. Een officiële mededeling is er nog niet, maar de teneur bij FIFA is dat de verschillende federaties autonoom moeten beslissen over wat ze met hun nationale competitie en met hun transferperiode wensen te doen. En dat in samenspraak met en op advies van hun respectievelijke regeringen. Met de volksgezondheid als hoogste prioriteit.