17 van de 24 profclubs vragen snellere beslissing over voetbalcompetitie: "Vooral voor volksgezondheid"

De Belgische voetbalclubs tasten momenteel rond in het ongewisse over de competitie en daar mag wat hen betreft zo snel mogelijk een einde aan komen. 17 van de 24 profclubs, uit eerste klasse A en eerste klasse B, roepen de Pro League op "om zo snel mogelijk een beslissing nemen. In het belang van het voetbal, maar ook en vooral voor de volksgezondheid."

Open brief aan de Pro League

Voorlopig is er nog geen duidelijkheid over de afloop van de Belgische voetbalcompetitie. Spelen we de laatste speeldag nog in de Jupiler Pro League? Komen er daarna play-offs? Wie zakt? Wie promoveert uit 1B: Beerschot en/of Oud-Heverlee Leuven? En wanneer spelen Club Brugge en Antwerp de bekerfinale? Vragen waarop de Pro League, de vereniging van Belgische profclubs, nog geen antwoord kan of wil geven en dat knaagt bij haar leden. 17 van de 24 clubs zijn in hun pen gekropen en hebben een open brief aan de Pro League geschreven. Daarin vragen ze om sneller op de bal te spelen: om maatschappelijke, om economische en om sportieve redenen. "Het voetbal moet leiderschap tonen en zo snel mogelijk een beslissing nemen", klinkt het in de brief. "Als alternatief rest ons alleen om een buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen en de clubs gezamenlijk wel te laten beslissen, in het belang van het voetbal, maar ook en vooral voor de volksgezondheid."

"We moeten ons geen illusies maken, dit seizoen wordt er niet meer gevoetbald in een met supporters gevuld stadion. Zolang het virus niet volledig uitgeroeid is, zou dit een onnodig risico zijn voor de bevolking. Maar is het alternatief, voetballen achter gesloten deuren op korte termijn wel een goed idee?"

Als alternatief rest ons alleen om een buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen en de clubs gezamenlijk wel te laten beslissen, in het belang van het voetbal, maar ook en vooral voor de volksgezondheid.

Waarom de clubs een snelle beslissing willen

uittreksels uit de open brief:

1) Maatschappelijk: volksgezondheid is prioriteit 1

Dat onze maatschappij zich in een hoogst uitzonderlijke situatie bevindt, hoeft geen enkel betoog. Eenieder van ons voelt dagdagelijks de impact van de gezamenlijke vijand.

Miljoenen landgenoten zijn verplicht om hun leven helemaal anders te organiseren en de helft vande actieve bevolking wordt vandaag ondersteund door de overheid via het systeem van technische werkloosheid. Volksgezondheid is vandaag de absolute prioriteit nummer 1. Sport heeft een enorme maatschappelijke rol te spelen en voetbal heeft als grootste sporttak een absolute voorbeeldfunctie. We zien dat op internationaal vlak daadkrachtig opgetreden wordt en belangrijke beslissingen reeds genomen zijn. Het EK voetbal, de Olympische Spelen, de grote wielerklassiekers, Roland Garros,… zijn maar enkele grote sportmanifestaties die al geannuleerd ofuitgesteld zijn. Vandaag de dag ligt de focus in onze maatschappij niet op het profvoetbal. Het gaat niet over 4-4-2, 4-3-3, VAR of buitenspel. Corona domineert ons leven. Heel onze leefwereld zoals we die kenden, is aangetast en vooraleer we het profvoetbal weer kunnen opstarten moeten eerst enkele andere stappen genomen worden door de overheid. Professor Van Ranst kondigde het deze week ook al aan: ons gewone leven zal gefaseerd weer moeten heropstarten en het opnieuw toelaten van grote massa.

2) Economisch

Profvoetbal is naast een maatschappelijke actor ook een industrie, met werknemers, inkomsten, uitgaven, .... Vandaag kunnen de spelers terecht niet samen trainen en is dit onmogelijk te vervangen door telewerken. De regels van "social distancing" op de werkvloer zijn ook van toepassing op voetballers: een nieuwe en moeilijke situatie. Profclubs zijn ondernemingen en de specificiteit van clubs is naast de problematieken waar alle andere bedrijven mee geconfronteerd worden ook nog eens specifiek aan onze sector. Veel voetballers hebben contracten tot en met 30 juni van dit jaar. Op dit moment kunnen minstens 4 clubs hier niet in voort omdat ze nog niet weten in welke reeks ze komend seizoen zullen spelen, terwijl vele andere clubs hier nu wel al mee aan de slag zijn. De buitenlandse spelers hebben terechte verzuchtingen om in deze tijden terug naar hun land tekeren en binnen de mate van het social distancing, dicht bij hun familie en geliefden kunnen zijn. Hoe ga je daar als club mee om? Als we nog lang wachten met beslissen kunnen ze misschien zelfs niet meer terug en zitten ze maanden geïsoleerd van hun naasten. We moeten ons geen illusies maken, dit seizoen wordt er niet meer gevoetbald in een met supporters gevuld stadion. Zolang het virus niet volledig uitgeroeid is, zou dit een onnodig risico zijn voor de bevolking. Maar is het alternatief, voetballen achter gesloten deuren op korte termijn wel een goed idee? Een voetbalwedstrijd in een minimale bezetting mobiliseert al snel een 100-tal mensen waarbij niet iedereen op 1,5 m afstand van elkaar zal kunnen blijven.

3) Sportief

Kunnen we op een manier nog een correct competitie einde garanderen? Enkele clubs hebben nog een groot belang, of het nu een Europees ticket, een beter Europees ticket, vermijden van degradatie of promotie is. Maar veel clubs hebben ook niets meer te winnen of te verliezen, zeker nu duidelijk is dat play-offs niet meer haalbaar zijn. Het is alom erkend dat de supporters de 12e man in het voetbal zijn. Sommige clubs gaan dan ook nog cruciale wedstrijden moeten afwerken met een man minder.



Meer over vervolg voetbalcompetitie:

De stand van zaken in de hoogste klasse: