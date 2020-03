"Voetbalabonnees gaan door onduidelijkheid misschien wel op tv kijken"

"Een consument die in het ongewisse wordt gelaten, koopt niet"

Net als een heel aantal profclubs vindt ook Trudo Dejonghe het als sporteconoom belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over het verdere verloop van de competitie.

"Ze moeten duidelijk communiceren en die knoop doorhakken", zegt Dejonghe aan Sporza. "Nu word je in het ongewisse gelaten en een consument die in het ongewisse wordt gelaten, koopt niet."

Daarmee doelt Dejonghe op de abonnees. "Ik ben ook een abonnee van een bepaalde club en de vraag is: ga ik dat abonnement al verlengen, want gaat er nog een competitie zijn? Ga je wachten tot augustus of september? Misschien zeg je dan wel: ik koop geen abonnement en ik kijk op televisie."

Als veel supporters zo gaan reageren, zien de clubs heel wat inkomsten wegvallen.

"Toeschouwersinkomsten, dat valt mee. Ticketing an sich is ongeveer 20 procent van de totale inkomsten. Maar het is alles wat daarrond is. Er wordt al iets gedronken, er wordt al iets gegeten, er wordt merchandising verkocht. Dat valt allemaal weg."