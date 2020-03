Wat met ticketverkoop voor komend seizoen? "Die zit even in de koelkast"

De coronacrisis stuurt niet alleen het einde van dit voetbalseizoen in de war, ook het begin van volgend seizoen zal er allicht anders uitzien. Niemand kan inschatten wanneer er terug voetbal gespeeld zal kunnen worden in volgepakte stadions. Hoe zit het dan met de abonnementenverkoop?

"Die is nog niet begonnen", vertelt Jaecques. "We zetten dat even in de koelkast. Veel media en supporters vragen nieuws, maar ik denk dat we vandaag nog niets kunnen doen. Wat kunnen we al vertellen? Officieel weten wij ook alleen dat er tot 30 april geen evenementen met publiek zijn toegelaten. Natuurlijk kunnen wij ook wel inschatten dat die periode waarschijnlijk verlengd zal worden. Maar dan nog, spreken we over september of december?"

"We weten niet wanneer de competitie weer zal starten, we weten niet wanneer er weer publiek mag komen kijken, we weten niet hoeveel tv-geld we verliezen, ... Pas als je dat weet, kunnen we inschatten wat we als club aankunnen en of we een inspanning moeten vragen aan onze supporters. Moeten ze betalen voor een heel seizoen, doen we de koek in twee, ... Dat zijn allemaal vragen. Maar ik denk wel dat onze fans zodra het kan weer abonnementen zullen kopen."

"Als iedereen van dit seizoen opnieuw een abonnement wil, zitten we vol. Dat geldt ook voor onze businessplaatsen. Maar natuurlijk, er zullen veel bedrijven geraakt worden door deze crisis. Zullen ze daarna ook nog geld willen stoppen in een zitje in ons stadion?"

"Op seizoensbasis zijn al die inkomsten uit ticketing goed voor een vierde van ons budget. Maar, je zal natuurlijk nooit van de huidige situatie plots naar nul gaan qua inkomsten uit tickets en abonnementen. Het zal er ergens tussenzitten."