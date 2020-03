Virton gaat in tegen licentievoorwaarden van KBVB en trekt naar BAS

Virton deed het als promovendus dit seizoen uitstekend in eerste klasse B. Het eindigde als eerste in de algemene stand, maar kon geen periodetitel binnenhalen. Op de vraag of de club uit Luxemburg haar licentie voor volgend seizoen al beet had, wou Virton eerder deze week "geen commentaar" geven.

Nu wordt duidelijk waarom. Virton stapt immers naar het BAS. Volgens de club wordt het mededingingsrecht geschonden. Virton eist dan ook dat de deadline van 15 april voor het verkrijgen van een licentie achteruit wordt geschoven. Advocaat Jean-Louis Dupont, die samen met Martin Hissel de rechten van Virton verdedigt, klaagt aan dat de huidige regels om een licentie te verkijgen "de economische vrijheid van de clubs aantasten".

"Deze regels zijn enkel aanvaardbaar als ze noodzakelijk en evenredig zijn met de garantie van een goede sportieve en economische ontwikkeling van de competitie en als ze strikt uniform, objectief en niet-discriminerend worden toegepast", aldus Dupont.