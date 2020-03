Tip van Jelle De Beule: "Zet gewoon groot op sporza.be: "Het gaat niet door""

Jelle De Beule is niet meteen een grote sportfan. "Hater zou ik niet zeggen, maar ik vind het al raar dat er een apart blok in Het Journaal aan sport gegeven wordt. En ik vind het frappant dat er nog sportnieuws is. Er is geen sport meer. Nu is er niets te melden en dan melden ze dat er niets te melden is."

Ook alle artikels over mogelijke scenario's voor de Tour, Wimbledon of de play-offs begrijpt De Beule niet. "Ik zal u zeggen wat er gaat gebeuren: het gaat niet door. De mensen van sporza.be kunnen zich de moeite besparen en gewoon schrijven: "Het gaat allemaal niet door"."

"Die journalisten hebben nog een ding niet door: ze zijn technisch werkloos. Ik zou aan meneer Jambon willen vragen om die mensen een premie te geven hier en daar. Het is jammer. Zet desnoods Ruben Van Gucht nog op permanentie, maar de rest, betaal ze om thuis te zitten."