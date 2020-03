Sporza ging op onderzoek uit: winnen we in 2021 meer of minder medailles?

Wielrennen: "Dumoulin wordt een te duchten concurrent"

De Belgische wielrenners zouden met torenhoge ambities naar Tokio vertrokken zijn. Zowel voor de wegrit als de tijdrit was een medaille het doel. Daar zal in 2021 niets aan veranderen, denkt José De Cauwer. "Ik las dat Remco Evenepoel een traan had weggepinkt bij het nieuws over het uitstel, maar dat hoeft hij zeker niet te doen. Het is vooral de concurrentie die minder blij moet zijn. Uitstel is op zijn leeftijd zeker geen nadeel."

"De kansen op een medaille voor België blijven dezelfde een jaar later. Alleen de naam van Tom Dumoulin schiet me te binnen. Normaal kwamen de Spelen voor hem te vroeg, maar dat kan nu veranderen en dan wordt hij vooral in de tijdrit een te duchten concurrent. Voor de rest is het vooral de interne concurrentie bij de Belgen die nu een nieuwe dynamiek krijgt."

"Wout van Aert krijgt na zijn zware blessure een jaar meer de tijd om zich te bewijzen, maar zoals ik Victor Campenaerts ken zal hij zeker niet afgeven. Misschien dat De Gendt zal zeggen "laat maar", dat is afwachten. En titelverdediger Van Avermaet wordt nog een jaar ouder. Op zo'n zwaar parcours is het aan bondscoach Rik Verbrugghe om te kiezen, al zal hij als schoonbroer van Van Avermaet altijd kritiek krijgen."