Nieuwe club Racing White blaast weer leven in Fallon-stadion in Woluwe

Het originele Racing White, officieel Royal Racing White en opgericht als White Star AC, fusioneerde in 1963 met Racing Club. Het was een mythische Brusselse voetbalclub die zijn wedstrijden afwerkte in het Fallon-stadion. in 1972 werd er in het stadion zelfs een UEFA Cup-match gespeeld.

In 1973 fusioneerde de club met Daring Molenbeek en na een verhuis naar het Molenbeekse Edmond Machtensstadion ging de ploeg door het leven als RWDM.

Later bood het Fallon-stadion, dat ook een tijdlang dienst deed als trainingscentrum voor de Rode Duivels, onderdak aan White Star Woluwe. Die club schopte het tot de tweede klasse, maar werd in 2017 ontbonden wegens financiële perikelen. Nadien werd het stadion ingenomen door Royal Leopold FC.