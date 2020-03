Lefevere: "Kort Tour in tot 2 weken, rijd Waalse klassiekers voor het WK en Vlaamse erna"

"Met Tour van 2 weken krijg je toch dezelfde winnaar"

Los van de Tour is de wielerwereld bezig met het zoeken van alternatieve data voor afgelaste koersen, vooral dan de zogenoemde momumenten. Lefevere heeft daarvoor een duidelijk voorstel: “Ik zou de Tour inkorten tot twee weken. Volgens mij zit niemand nu te wachten op een normale Ronde van Frankrijk van drie weken. De winnaar zal sowieso dezelfde zijn."

Ik zie dat het Wereldkampioenschap in september, in Zwitserland, toch heel zwaar is. Waarom dan niet ’s zondags voor de wegwedstrijd bij de mannen Luik-Bastenaken-Luik of de Waalse Pijl organiseren? De Waalse week dus voor het WK. En de Vlaamse klassiekers de week nadien.”

Wat dan met Remco Evenepoel die zowel in Luik als op het WK tijdrijden zou kunnen schitteren? Hij zal met dit voorstel moeten kiezen? “Neen,” gaat Lefevere voort, “de tijdrit moet je gewoon midweeks rijden, op de woensdag zoals vroeger. We gaan toch niet blijven zeveren met die Mixed Team Relay, zeker? We hebben al genoeg zorgen aan ons hoofd. Die mixed-tijdrit moet men maar rijden tijdens de Zesdaagse van Gent,” knipoogt Lefevere.