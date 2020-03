IOC-coördinator: "Olympische Spelen Tokio waarschijnlijk in zomer 2021"

"Binnen de 4 weken nieuwe data"

Woensdag maakten Tokio en het IOC een U-bocht: de Olympische Zomerspelen, die op vrijdag 24 juli hadden moeten beginnen, worden met maximaal 1 jaar uitgesteld uit vrees voor het coronavirus.

IOC-voorzitter Thomas Bach liet weten dat alle opties op tafel liggen: van een olympisch najaar, over een olympische lente tot een olympische zomer in 2021.

Het is die laatste optie die volgens John Coates de voorkeur geniet. Dat zegt de IOC-coördinator van de Spelen in Tokio in de Japanse krant Yomiuri.

's Werelds grootste sportevenement zou op die manier met een jaar verhuizen en plaatsvinden in juli en augustus 2021: tussen de grandslamtoernooien Wimbledon (28 juni - 11 juli) en US Open (30 augustus - 12 september).

"We hebben onszelf 4 weken gegeven om de data vast te leggen", stelt Coates, die ook voorzitter is van het Australisch Olympisch Comité (AOC).

Volgens de Australiër is het de bedoeling dat de Spelen volgend jaar met hetzelfde draaiboek gaan werken. De bedoeling blijft dat de marathon niet in Tokio maar in het koelere Sapporo wordt gelopen.