De klassiekers van Michel Wuyts: Stier Pieri nam Planckaert in de E3 mee op zijn horens

Il Toro di Scandicci

Het was in het noordoosten van Toscane dat ik Dario Pieri voor het eerst sprak. Op de klim in het bosrijke Vallombrosa haalde een in oranje gehulde renner met Scrigno op de borst mij snel in. "Dai" riep hij me met brede lach toe. Hij klopte me ook nog op de rug. Dat kon toen nog. Ik schrok me een hoedje.

Daar klom Dario Pieri, die lente van ’98 de verrassende winnaar van de eerste rit in de Driedaagse van De Panne. "Il Toro di Scandicci", flitste het door mijn hoofd. Ik moet het hardop gezegd hebben, want de forse stier hield zich prompt in en vroeg wie ik was.

Hij verklaarde zijn liefde voor de Vlaamse koersen en vertelde me dat we dwars door een van zijn jachtgebieden reden. "Pardon, jacht? Op welk wild dan?"

Pieri stak met hartstocht een lofrede voor de jacht op everzwijnen af. Ik vroeg wat hij met de buit uitrichtte. "Verkopen aan de kleinhandel en opeten. Mijn mama maakt de lekkerste pappardelle con cinghiale van heel Toscane."

Ik zag de schittering in zijn zo al vriendelijke ogen en zag waterdruppels in zijn mondhoeken. Zeker was dat deze enthousiaste jongeling het Toscaanse landleven koesterde.

We spraken af om op de voorjaarskoersen wat bij te babbelen en gingen elk onze weg. Pas bij het moeizaam klimmen merkte ik die ene plaat in ons ontmoetingsbos. "Divieto di caccia." Jachtverbod.