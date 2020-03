Coaches hebben oplapwerk: "Het is een straf voor atleten om nu te stoppen"

Werk aan de atletiekwinkel voor Rudi Diels. De sprintcoach moet snel alternatieve routes uitstippelen naar Tokio 2021. "Het zat eraan te komen. Gelukkig is uitstel geen afstel. Maar voor wie nu top is, is dit mentaal heel lastig", zegt hij.

"Er zal mentaal wat oplapwerk nodig zijn. Het is de taak van de coach om de atleten op te vangen. Onze planning is omver gekegeld, maar we moeten snel nieuwe plannen maken en structuur voorzien. We moeten vermijden dat de atleet thuis zit te wachten op een signaal."

"Het gaat niet altijd van een leien dakje, maar daar kunnen de atleten iets van leren. Uiteraard gaat het niet gemakkelijk zijn om dat allemaal te aanvaarden, maar dat moet de sterkte van een atleet zijn. Dat aspect mogen we niet ontlopen. Als coach zou het gemakkelijk zijn om je op te sluiten en te wachten tot alles voorbij is, maar dat zou de grootste fout zijn."

"We moeten vooral waakzaam zijn. Niet elke atleet staat even sterk in zijn schoenen. Bij sommigen zal de wonde dieper zijn. Het is ook bang afwachten wanneer er weer competities zullen zijn. Onduidelijkheid is een slechte raadgever. Ik hoop dat de atleten nieuwe doelstellingen kunnen vinden."