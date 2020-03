Alvarado in de voetsporen van Van der Poel: "Wil mountainbiken op de Spelen"

Net als Mathieu van der Poel domineerde Ceylin Alvarado het veldrijden afgelopen winter en net als haar land- en ploeggenoot wil ze nu ook de mountainbikewereld veroveren. Alvarado reed de voorbije zomers al wat wedstrijden op haar mountainbike, maar nu schakelt ze een versnelling hoger.

"Met het oog op de Spelen van Parijs in 2024 ga ik meer mountainbiken in de zomer. Deze zomer wil ik al het WK in Albstadt rijden. Het doel is de top 15", zegt de wereldkampioene veldrijden.

"Ik moet wel nog veel ervaring opdoen en mijn techniek is ook nog niet goed genoeg. Bovendien heb ik nog geen goeie startpositie, daarvoor moet ik eerst meer punten scoren. Ik ga een heel proces in."