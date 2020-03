Onze proftennissers zijn tijdelijk op zoek naar andere bezigheden nu alle tennisclubs en sporthallen gesloten zijn. Wij vroegen enkelen van hen om hun activiteiten vast te leggen. Alison Van Uytvanck, vandaag jarig, bood op sociale media haar diensten aan als boodschapper. Onze grootste belofte, Zizou Bergs, was de voorbije week dan weer aan de slag als rekkenvuller en veiligheidsverantwoordelijke in een supermarkt in Bree.