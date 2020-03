2,5 jaar na hartfalen wordt Nouri thuis verzorgd: "We kijken samen voetbal"

Morgen verschijnt het boek ‘"bdelhak Nouri, een onvervulde droom" en vandaag was er in Nederland ook een uitzending van De Wereld Draait Door over de beloftevolle Ajax-speler. Onder anderen ex-ploegmaats Frenkie de Jong, Steven Bergwijn en Donny van de Beek kwamen vertellen over hun mooie herinnerigen op en naast het veld met Nouri.

Zijn familie gaf in een emotionele uitzending ook een update over zijn toestand. Na zijn hartfalen tijdens een oefenmatch in 2017 werd hij een tijdlang in een kunstmatige coma gehouden. Hij hield er ernstige hersenschade aan over. De oude zal hij allicht nooit meer worden, maar er is wel beterschap.

"Sinds kort verzorgen we hem thuis", vertelde zijn broer. "Sinds hij hier is, gaat het stukken beter. Hij is weer in zijn vertrouwde omgeving bij zijn familie en dat beseft hij ook."

'We praten tegen hem alsof hij niet ziek is. We kijken bijvoorbeeld ook voetbal met hem. Je merkt dat hij dat fijn vindt. Hij laat dan ook emoties zien. Soms is hij emotioneel, maar vaak is er ook een glimlach. Dat doet ons goed. Daardoor ga je een glimlach echt waarderen."

"Hij is wakker, hij slaapt, hij niest, hij eet, ... Maar het is niet dat hij zijn bed uitkomt. Wat voor ons evident is, is voor hem topsport. Hij is nog steeds bedlegerig en is erg afhankelijk van ons." Praten kan hij niet. "Op zijn goeie dagen is er een vorm van communicatie, dan kan hij bijvoorbeeld iets bevestigen met zijn wenkbrauwen."