"UCI moet renners snel duidelijkheid geven of Ronde en Luik in herfst gereden worden"

In Extra Time Koers in uw kot keuvelden Sep Vanmarcke, Jan Bakelants en José De Cauwer woensdag met Ruben Van Gucht. Over een Ronde van Vlaanderen in de herfst, over kippen eten geven en de eerstvolgende koers.

Ja-neevraagjes

Bakelants applaudisseert voor marathonman De Vreese

Laurens De Vreese (Astana) leverde vorige week een huzarenstukje door 11 uur lang op de rollen te fietsen, goed voor 368 kilometer. "Dat was bijzonder gek, maar wel een heel goed signaal van Laurens. Want hij heeft dat binnen gedaan", zegt Bakelants, die applaudisseert voor De Vreese. "Mijn langste tocht ooit was 320 kilometer", zegt José. "Dat was tijdens een training met Hennie Kuiper, die zich voorbereidde op het WK. Onderweg zijn we verloren gereden. 2 keer zaten we met onze rug tegen elkaar. We hebben toen Coca-Cola en andere troep gedronken om thuis te geraken."

Kleine geluksmomenten: "Kippen eten geven en spelen met kinderen"

Welke kleine geluksmomenten beleefde Jan Bakelants de afgelopen week? "Spelen met de kinderen, de kippen eten geven en de eieren wegpakken. Ik merk ook dat de haan voelt dat de lente begint." Sep Vanmarcke: "Het is aangenaam om eens thuis te zijn in maart. 11 jaar lang ben ik in deze periode gefocust geweest. Nu ben ik ontspannen en ik heb ik tijd voor mijn kindjes en vrouw. Daar geniet ik nu van. Maar hopelijk kunnen we over enige tijd weer op de fiets."

De Cauwer: "UCI moet snel duidelijkheid proberen te geven"

Hoe zit het nu met de uitgestelde wedstrijden? "Ik vind dat de UCI samen met de nationale bonden meer en vroeger duidelijkheid mogen proberen te geven over de afgelaste koersen. Maar ik weet dat dat moelijk is", zegt De Cauwer. "Ze willen de grotere uitgestelde wedstrijden de kans geven om een B-versie te krijgen in de herfst. Maar de UCI mag wel snel duidelijkheid geven aan de renners of er nog een Ronde van Vlaanderen of Luik-Bastenaken-Luik zit aan te komen."

Sep Vanmarcke: "Ik sta sowieso te springen om de Ronde van Vlaanderen in oktober te rijden. We zullen genoeg tijd hebben om daar naar toe te werken. Als we die nieuwe datum weten, hebben we maar enkele weken nodig om naar die beste vorm toe te groeien."

Vanmarcke: "Niveau zal verhogen door coronacrisis"

In deze koersloze periode beseffen wielrenners nog meer hoe hard ze van de fiets houden. "Ik besef dat met het ouder worden", zegt Sep Vanmarcke. "Veel wielrenners zijn, zoals veel sporters, professionele klagers. In het peloton klagen renners voortdurend over het weer en de hotels." "Maar de dag dat we weer kunnen koersen, zullen het enkel maar vrolijke mensen op de fiets zijn. Het niveau zal hoger zijn door de coronacrisis, denk ik. Iedereen zal zo gemotiveerd en blij zijn dat ze weer mogen koersen, waardoor ze heel hard zullen trainen."

De eerstvolgende koers? "Het BK"

Tot slot mochten de gasten ook nog een gokje wagen wanneer de eerstvolgende koers gereden zal worden. "Het Belgisch kampioenschap", klinkt het in koor.