Wij zullen doorgaan: 10 over 10 is collectief gymnastiekmoment op Radio 1

We zitten dan wel vast in ons kot, toch moeten we blijven bewegen. Daarom is er op Radio 1 elke dag een gezamelijk gymnastiekmoment om 10 over 10. Het idee is geïnspireerd op het radioprogramma uit de jaren 70: jong van hart en soepel blijven. Elke dag geeft een bekende sporter de luisteraar enkele oefeningen.