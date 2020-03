Vandenbempt: "Standpunten over vervolg competitie liggen ver uit elkaar"

Scenario 1 & 2: play-offs of speeldag 30 spelen

De realiteit is dat de standpunten ver uit elkaar liggen. Er is wel een groeiend besef dat er nog heel erg weinig gevoetbald zal kunnen worden. En al helemaal niet met publiek. Veel inkomsten gaan die matchen dus niet opleveren, maar om verschillende redenen zijn er toch nog altijd een aantal clubs die hopen om zoveel mogelijk matchen te spelen. Dat is de reden dat er nog geen beslissing is.

De voorzitter van de Pro League, Pierre François, ijvert om zoveel mogelijk matchen van de play-offs af te werken. Clubs als Anderlecht, Antwerp, Charleroi of Standard zijn voor. In het geval van Anderlecht of Genk omdat ze zo nog Play-off I of Europees voetbal willen halen bijvoorbeeld of omdat een club hoopt nog een beter Europees ticket af te dwingen. Die clubs zeggen: "we zien nog wel, er is nog veel tijd om te beslissen."

Een ander scenario is dat enkel de 30e speeldag, de laatste van het reguliere seizoen, wordt afgewerkt. Dan weten we wie 3e en 4e wordt. Plus eventueel ook de terugmatch van de finale van 1B en eventueel de bekerfinale.

Maar mensen wijzen mij op een aantal problemen in dat laatste scenario. Die 30e speeldag heeft maar voor zo'n 5 ploegen belang. Bij andere clubs zal de motivatie beperkt zijn. Iemand die ik sprak vroeg zich ook af of je wekenlang spelers moet voorbereiden om dan 1 match te spelen. OHL liet al weten dat ze toch geen match kunnen spelen na weken van inactiviteit en in een leeg stadion? Dat terwij Beerschot in een vol stadion mocht spelen.

En wat met de buitenlandse spelers? Ik laat me vertellen dat er heel veel naar hun land zijn teruggekeerd. En de cynici zeggen dat het ook kan dat een handige burgemeester een match kan verbieden als speeldag 30 toch gespeeld moet worden. Of dat er een uitbraak van corona is bij een club waardoor ze in quarantaine moeten.