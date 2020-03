Sporza @School #8: Hoe de olympische vlam enkele vredesduiven fataal wordt

Vandaag had de olympische vlam haar tocht door Japan moeten beginnen, maar die reis wordt uitgesteld door het coronavirus. Waar komt het vuur vandaan, wie heeft de vlam al gedragen en is dat niet gevaarlijk? Kom het te weten in aflevering 8 van Sporza @School.

Vuur in Amsterdam, fakkeltocht naar Berlijn

Tijdens de Olympische Spelen brandt er altijd een vuur. In 1928 blazen de organisatoren in Nederland de traditie uit het Oude Griekenland nieuw leven in. In Amsterdam wordt in het Olympisch Stadion weer een vuur aangestoken.

In 1936 gaat er voor het eerst een fakkeltocht aan de Olympische Spelen vooraf, een idee van de nazi's. Hitler ziet de Spelen in Berlijn als propaganda voor zijn politiek en grijpt daarvoor terug naar de klassieke cultuur van de Grieken. Vrouwen ontsteken het vuur in Olympia zoals dat nu nog gebeurt: met behulp van zonlicht en een spiegel. Daarna rennen meer dan 3.000 hardlopers de vlam van Griekenland naar Berlijn met een estafettetocht. Sindsdien maakt de vlam een lange reis naar de plaats van de Spelen.

Het olympisch vuur tijdens de Spelen van Amsterdam in 1928.

Aan de Spelen van 1936 in Berlijn gaat de eerste fakkeltocht vooraf.

De olympische vlam in België

Vaak reist het olympisch vuur door verschillende landen. In 1948 maakt de vlam een tocht door Europa van Olympia naar Londen, met voor het eerst een halte in ons land. Voor de Olympische Spelen van 2004 in Athene zien we de vlam opnieuw in België. Tijdens een wereldreis brandt de vlam 2 dagen in ons land: in Antwerpen en in Brussel. Sportvedetten zoals Fredje Deburghgraeve, Ingrid Berghmans, Brigitte Becue, Gaston Roelants en natuurlijk ook Eddy Merckx zorgen ervoor dat het olympisch vuur niet dooft tijdens de fakkeltocht.

Eddy Merckx met de olympische vlam in Antwerpen.

VIDEO: Belgische olympiërs met de vlam op weg naar Athene

Bibberende Ali steekt vuur aan

Eddy Merckx is lang niet de enige sportlegende die de olympische vlam draagt. In 1996 mag bokser Muhammed Ali het olympisch vuur aansteken in Atlanta. Met trillende handen, Ali lijdt aan de ziekte van Parkinson.

Met pijl en boog

In 1992 krijgen we spectaculaire beelden te zien. Met pijl en boog wordt de olympische toorts in brand geschoten in Barcelona.

Beckham in een speedboot

Tijdens de openingsceremonie van Londen 2012 maakt David Beckham een bijzondere entree. In een speedboot brengt de voetbalster de vlam naar het Olympisch Stadion.

In de ruimte en onder water

Voor de Olympische Spelen van 1976 in Montréal pakt de organisatie uit met een technologisch hoogstandje. Via een satelliet komt de vlam vanuit Griekenland in Canada terecht. Een laserstraal zorgt voor het vuur. In 2000 gaat de vlam zelfs onder water. Voor de Spelen in Sydney maakt het vuur een ommetje via het Great Barrier Reef in Australië.

Verbrande duiven

Minder geslaagd is Seoel 1988. In de Zuid-Koreaanse hoofdstad raken vredesduiven levend verbrand bij het aansteken van het vuur.

Oeps, de vlam is uit

Dooft de olympische vlam dan nooit een keer? Jawel, in 2012 weigerde een brander dienst toen hij aan de rolstoel van een paralympiër hing. En in 2008 ging het fout toen de Franse judoka David Douillet in Parijs het vuur moest doorgeven aan zijn collega Teddy Riner. Een overijverige Chinees draaide de fakkel van Douillet te vroeg uit. Gelukkig is er altijd wel ergens een reservevlam.

Hier brandt de vlam van de Franse judoka David Douillet nog.

Vlam brandt ook op Twitter