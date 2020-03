Sportpsycholoog waarschuwt voor stigmatisering, Phelps is bang voor depressies

"Er kan stigmatisering voorkomen bij besmette atleten"

Het uitstel van de Olympische Spelen treft de hele sportwereld snoeihard. Een zure appel voor de atleten die zich al jarenlang aan het voorbereiden waren. "Zoals de meeste mensen, zijn ook de sporters in de war. Diegenen die naar de Spelen zouden gaan misschien nog het meeste", opent Brouwers bij Sporza.

Stel: in een onrealistisch scenario mogen we morgen weer gaan sporten. Wie zal er het sterkst uitkomen? De mentaal sterken of diegenen die zich het beste aan een structuur hebben gehouden?

"Ik zou zeggen allebei. Maar ik denk dat de mentale kracht vandaag ongelooflijk groot moet zijn. Er bestaat zeer weinig research over. Over Ebola (2013/2014) wel, maar dat had nooit zo'n impact op sport. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat sport zo centraal staat."

"In wetenschappelijke tijdschriften schrijven ze wel dat er stigmatisering kan zijn bij mensen die vernoemd zijn als "besmet met corona". Zij komen in het nieuws en er wordt een naam op geplakt. Dat is niet evident om daar competitie mee te gaan doen. Het is afwachten hoe mensen daarop zullen reageren."