Sacha Massot volgt Brian Lynch op als hoofdcoach Limburg United

Limburg United maakte de komst van een nieuwe hoofdcoach bekend in een persbericht. "Ondanks de stopzetting van het huidige seizoen ten gevolge van het coronavirus, blijft Limburg United niet stilzitten en bereiden we ons al volop voor op de toekomst. " En die toekomst gaat het met Sacha Massot tegemoet als nieuwe hoofdcoach.

"Limburg United en Brian Lynch hebben in onderling overleg en in alle vriendschap beslist om de samenwerking na dit seizoen te beëindigen. Limburg United dankt Brian voor een alweer bijzonder geslaagde periode. Het staat vast dat Brian en Limburg United altijd met elkaar verbonden zullen blijven." Met Lynch staat Limburg 4e in de stopgezette competitie.

"Ter vervanging ging Limburg United op zoek naar een head coach die vol enthousiasme de komende jaren zou meewerken aan de groei van het mooie project. Deze vond de club in de persoon van Limburger Sacha Massot, waarmee een contract van onbepaalde duur werd afgesloten."

"Sacha past perfect in de visie en het DNA van onze club. Hij is een harde en bescheiden werker, die snel en aanvallend teambasketbal predikt."

Massot is veelvoudig international en speelde op topniveau bij Charleroi en Pepinster. De voorbije 2 seizoenen was hij in moeilijke omstandigheden hoofdcoach bij Luik, dat de competitie als 10e beëindigde. "Met de aanwerving van de Tongenaar benadrukt Limburg United nogmaals de lokale en familiale sfeer binnen de club."

Bosco wordt dan weer de nieuwe T1 in Luik. Hij speelde voor het team tussen 2012 en 2014 en was sinds september 2018 assistent. "We danken Lionel voor het vertrouwen en wensen hem en zijn staf veel steun en succes toe", luidt het bij de Luikenaars.