RVV in de herfst? Belgisch wielerseizoen wordt alvast verlengd tot 31 oktober

Door de coronacris viel het hele wielervoojaar in ons land in het water. De Belgische wielerbond en Cycling Vlaanderen beslisten daarom vandaag om het zomerseizoen te verlengen tot 31 oktober. Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen in de herfst? Het zou zomaar kunnen.

"Alle organisatoren van wie de wedstrijd hoorde plaats te vinden voor 30 april kregen vandaag een mail met de vraag of ze in aanmerking willen komen voor een andere datum in 2020", lezen we in een persmededeling van Belgian Cycling.

"Ze moeten daarbij wel rekening houden met volgende aandachtspunten: organisaties kunnen pas ingeschreven worden op de wedstrijdkalender vanaf 1 juli 2020 (wedstrijddatum) en rekening houdend met de bestaande wedstrijden op de huidige kalender. De rechten van die organisaties blijven sowieso behouden."

Wellicht zullen dus niet alle voorjaarswedstrijden kunnen afgewerkt worden, want ook in het najaar is het drummen op de Belgische wielerkalender.