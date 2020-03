Richeze mag de UAE eindelijk verlaten, Gaviria is nog niet corona-vrij

Richeze, Argentijns kampioen op de weg, werd 18 dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis van Abu Dhabi. Dik twee weken later is de 37-jarige renner volledig corona-vrij. "Ik wil de dokters en verpleegkundigen bedanken", schrijft hij op zijn sociale media.

"Ik roep ook iedereen op in mijn thuisland Argentinië en Zuid-Amerika om de preventiemaatregelen van de regering en het ministerie van Volksgezondheid te respecteren. We hebben ieders solidariteit nodig om het virus te kunnen bestrijden.”

Fernando Gaviria, ploegmaat van Richeze bij UAE, moet wel nog eventjes in het ziekenhuis blijven. De Colombiaanse sprinter is nog niet volledig genezen van het coronavirus.