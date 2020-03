Pro League raadt clubs af tijdelijke werkloosheid in te roepen

Nu ook Antwerp en AA Gent volledig aan boord zijn, werd vandaag de nieuwe verdeelsleutel, die de collectieve toewijzing van de mediarechten voor de periode 2020-2025 aan Eleven Sports definitief maakt, goedgekeurd.

Een herneming van de competities is voorlopig nog niet aan de orde. "In de huidige omstandigheden waarin het land zich bevindt, is elke beslissing prematuur", lezen we in een mededeling.

"De Raad van Bestuur en het management analyseren de mogelijke opties, in het belang van het Belgische voetbal en haar partners, maar met het algemeen belang en de volksgezondheid als eerste prioriteit."

In het dossier van de tijdelijke werkloosheid nam de Pro League wel een beslissing. "De aanbeveling werd geformuleerd dat clubs voor de spelers niet het regime van de tijdelijke werkloosheid inroepen, tenzij om "dringende economische redenen".

"Mochten clubs zich evenwel toch genoodzaakt voelen om tijdelijke werkloosheid in te roepen voor de spelers, beveelt de Pro League clubs aan om dit collectief voor al haar spelers te doen en om geen gebruik te maken van de sociale zekerheid."

Voorlopig heeft enkel Virton uit 1B beslist om zijn spelers op sociale zekerheid te zetten. Andere clubs deden dat voor hun werknemers. Standard, Anderlecht en Zulte Waregem overwegen dat te doen voor hun technische staf.