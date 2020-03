POLL: Welke memorabele editie van Gent-Wevelgem zou jij graag terugzien?

In het voorjaar van 1998 verkeert Frank Vandenbroucke in een bloedvorm. Hij imponeert in Parijs-Nice, waar hij de eindwinst op zak steekt, en doet dat dunnetjes over in Gent-Wevelgem. De arme Lars Michaelsen heeft in de finale geen enkele kans tegen ploegmaats en boezemvrienden Nico Mattan en Vandenbroucke.