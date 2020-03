Planning Jumbo-Visma kan prullenbak in: "Een doel hebben we nu even niet"

"Voorlopig trainen meeste renners enkel op rollen"

Nog voor het seizoen goed en wel op gang kwam, besloot Jumbo-Visma deelname aan wedstrijden als Parijs-Nice en Milaan-Sanremo te schrappen. "We zijn een ploeg die maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Als wij denken dat de gezondheid van renners en staf, maar eigenlijk van de hele samenleving in gevaar is, vinden wij dat er niet gekoerst moet worden."

"Een doel hebben we nu even niet", zegt Merijn Zeeman, sportief directeur van het team van Wout van Aert, Laurens De Plus en Maarten Wynants. "We zullen, als alles weer op gang komt, opnieuw naar de tekentafel moeten." 6 tot 8 weken vergt volgens Zeeman een gedegen voorbereiding op de Tour. Daar horen bijvoorbeeld trainingsstages bij. "Voorlopig trainen de meeste renners van ons alleen op de rollen."

Met de sterkste ploeg ooit zou het Nederlandse team komende zomer een gooi doen naar de eindzege in de Tour de France. Maar voorlopig werken Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Steven Kruijswijk slechts aan onderhoud van de conditie. Binnen of buiten, naargelang het land waar ze verblijven.

We beseffen dat de kans heel klein is dat de Tour doorgaat. Ook al omdat er dan eigenlijk geen sprake kan zijn van een eerlijke competitie.

"Het is jammer, zeker omdat we als ploeg grote plannen hadden"

Zeeman - en zeker de renners - wachten op een doel aan de horizon. "Nu is trainen, voor zover dat kan, onderhoud en wellicht ook afleiding. We beseffen dat de kans heel klein is dat de Tour doorgaat. Ook al omdat er dan eigenlijk geen sprake kan zijn van een eerlijke competitie." Maar wat nu als de Tour wegvalt, maar later, in augustus, de Vuelta wel doorgaat. Gaat het 'dreamteam' waarmee Jumbo-Visma naar de Tour wilde afreizen dan naar Spanje? Zeeman sluit het niet uit.

"Als er dan weer gefietst zou kunnen worden, gaan alle oude plannen de prullenbak in. Dan komt er wellicht ook een nieuwe wielerkalender." Bizarre tijden, vindt ook Zeeman die hoopt er nog iets positiefs aan over te houden.

"We starten nu ook zaken op als persoonlijkheidstesten, werken voort aan de ontwikkeling van de foodcoach-app, zodat we straks als de wereld weer begint te draaien kunnen zeggen dat we niet stil hebben gezeten. Het is jammer, zeker omdat we als ploeg grote plannen hadden. Maar we hebben nu te maken met een crisis van ongekende omvang. Er zijn belangrijkere zaken die de sport overstijgen."