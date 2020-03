Nainggolan: "Ik zou het liefst met Fellaini in quarantaine zitten"

"Ons af en toe eens aan de regels houden, moet wel"

"De dagen gaan traag vooruit. Mentaal is het soms wel lastig nu we verplicht binnen moeten blijven. Maar ons af en toe eens aan de regels houden, dat moet wel", lacht Nainggolan. "Ik kijk gewoon uit naar opnieuw het leven weer op te pikken, de normale zaken in het leven."

"Wat ik nu meer doe dan anders? Ik speel 's nachts Playstation met vrienden en we houden hier wel geregeld een barbecue, al doen we dat anders ook wel. Ik heb ook wat gerief gekregen van de club om te kunnen trainen. Soms spelen we ook wat gezelschapspelletjes."

Italië is fel getroffen door het coronavirus en ging al snel in lockdown. Bij Cagliari wouden ze alweer gaan trainen, maar dat plan liet de club van Nainggolan uiteindelijk links liggen. Gevolg: lange en vervelende dagen voor de Cagliari-speler in Sardinië. Kat Kerkhofs nodigde hem uit voor een interview op Instagram.

"Met Fellaini kan je je goed amuseren"

In groep ziet Nainggolan dan soms weer wat extra's. "Het is ook leuk om gezelschapsspelletjes te spelen met Dries (Mertens), Jan (Vertonghen) en Mousa (Dembélé). Dan zie je soms andere kanten van mensen. Dat Jan helemaal niet kan verliezen, bijvoorbeeld." (lacht)

Maar als er nu 1 Rode Duivel zou zijn waarmee Nainggolan in quarantaine zou willen zitten, wie zou dat zijn? "Dan ga ik toch voor een Fellaini-type. Daar kan je je goed mee amuseren. En je hoort er ook gekke dingen uitkomen. Al zal dat nu niet gaan aangezien hij zelf besmet is, maar ik zou me er goed mee kunnen bezighouden.."

Dat Naiggolan geen quarantaine-persoon is, lag al in de lijn der verwachtingen. "Ik ben liever in groep, dat groepsgevoel mis je toch wel."

Nainggolan beschermt Rode Duivels en neemt shotje tabasco

In een vragenronde waar Nainggolan lastige vragen moest beantwoorden, polste Kerkhofs onder meer naar zijn rol bij de Rode Duivels. Geen antwoord leverde een shotje tabasco op.

En dat shotje nam Nainggolan met plezier. Op de vraag wie de selectie zou moeten verlaten opdat hij zou kunnen terugkeren, leverde hij geen naam. "Daar wil ik niet op antwoorden, want er zijn geen slechte jongens in de groep."

De relatie met bondscoach Martinez ligt onder nul. Dat is algemeen geweten. Maar wat was het laatste dat Nainggolan tegen Martinez zei? "Dat is al even geleden. Hij kwam destijds naar Rome om me te vertellen dat ik niet mee zou gaan naar het WK omdat hij me niet de rol kon geven die ik bij Roma had."

"Ik vertelde hem uiteindelijk dat het een excuus was dat nergens op sloeg, dat het "zever in pakskes" was, maar dat ik apprecieerde dat hij het kwam zeggen, maardat ik niet kon begrijpen wat hij kwam zeggen."

Tot slot kwam er de vraag of een terugkeer naar België aan de orde was, bij Anderlecht en Kompany, bijvoorbeeld. "Het is nooit in mijn hoofd gekomen om weer in België te gaan voetballen, omdat ik er zo snel werd afgeschreven. Ik blijf liever in Italië, ik zit er al 15 jaar en ik weet niet of het makkelijk zou zijn om terug te keren."