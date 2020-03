Marc Van Ranst: "Volledige voetbalkalender afwerken is totaal uitgesloten"

De Pro League, de vereniging van de profclubs in België, telefoneerde woensdag over de mogelijke scenario's voor de rest van het voetbalseizoen. De harde realiteit is dat het aantal scenario's niet bijzonder groot meer is volgens Marc Van Ranst.

"Een volledige kalender afwerken, is totaal uitgesloten", zegt de viroloog aan Sporza. "Behalve een aantal symbolische wedstrijden, zoals de bekerfinale, denk ik niet dat er nog veel gevoetbald zal worden."

"Momenteel spreken we zelfs nog niet over het afbouwen van de huidige maatregelen en als er maatregelen worden afgebouwd, dan weten we zeker dat voetbalmatchen niet bij de eerste dingen zullen zijn die weer mogen."

"Ik kan me geen enkel scenario indenken waar massamanifestaties snel weer zouden worden toegelaten. Als er gevoetbald mag worden dan zal het zonder publiek zijn. En dan nog lijkt het me een vreemd signaal., want om een voetbalmatch te organiseren heb je al snel heel wat mensen nodig."

"Dus zo lang groepen van mensen niet zijn toegestaan, lukt het niet om matchen te organiseren. Ik denk dat we ten vroegste over juni spreken om voetbalwedstijden te organiseren."

"Er is nog veel onzekerheid. Als we de piek hebben gehad van de epidemie, zal het makkelijker zijn om voorspellingen te doen over de lange termijn. We weten eigenlijk niet waar we zitten in de epidemie."