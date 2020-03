Japanse olympische preses: "Tijd om positief te zijn en tijd om voor te bereiden"

De druk was te groot geworden door de coronacrisis wereldwijd. Gisteren beslisten het IOC en Japan samen om de Spelen naar 2021 uit te stellen. Yamashita mocht het vandaag nog eens gaan uitleggen.

Hij gaf mee dat de beslissing tot uitstel sneller kwam dan verwacht, maar dat hij er ook volgend jaar een succes wil van maken. "Het is nu tijd om positief te zijn en om ons voor te bereiden."



De 62-jarige voormalige judoka, die in 1984 goud pakte in Los Angeles, noemde het uitstel met 1 jaar beter dan eentje met 2 jaar. Hij respecteerde de beslissing om "veilige en volledige Spelen" te houden in 2021.

"Ik word binnenkort 63 jaar en er zijn heel wat ondenkbare en onverwachte zaken in het leven. Ik kijk met een frisse geest naar de Spelen in 2021. Ik geef niet op. Ik neem deze uitdaging aan."