IOC-baas: "Er zullen opofferingen en compromissen nodig zijn van alle partijen"

De beslissing werd samen genomen door het IOC en Japan: "Als we succesvolle Spelen willen organiseren, moeten we verenigd zijn."

Het IOC was ervan overtuigd dat Japan de Spelen wel had kunnen organiseren: "Maar er was twijfel of de wereld wel klaar was voor de Spelen", schetste Bach de achtergrond van het uitstel. "Het IOC moest reageren toen we de coronacijfers van Afrika zagen en de dynamische ontwikkeling van het virus in Zuid-Amerika en de VS."

Bach gaf mee dat ook de simpele annulatie van het hele evenement op tafel lag. "Die kwestie is bestudeerd en bediscussieerd , maar het was vanaf het begin duidelijk dat de complete afgelasting van de Spelen nooit een prioriteit was. Onze missie is immers om de Spelen te organiseren en de droom van de atleten waar te maken."

Bach verklaarde vandaag dat hij een taskforce zal oprichten om de verschillende gevolgen van het uitstel van de Spelen - een primeur in vredestijd in het moderne tijdperk - te bekijken. Hij voegde er wel meteen aan toe dat "dit uitstel van alle partijen opofferingen en compromissen zal vragen". Hij doelt dan op het IOC, de organisatoren, de nationale en internationale federaties, de atleten...

"Organisatoren van Tokio 2020 zijn niet te benijden, maar ik heb er vertrouwen in"

Er is een werkgroep "Here we go" opgericht om de nieuwe data van de Spelen in 2021 te bekijken. Donderdag praat Bach daarover met de internationale federaties. "Maar we luisteren ook heel de tijd naar de stem van de atleten", gaf de Duitse sportbaas mee.

Bach ijvert voor een zorgvuldige planning voor de verschoven Spelen. "Dit is als een gigantische puzzel. Neem er een stukje uit en de puzzel is kapot." Hij liet verstaan dat de Spelen niet beperkt hoeven te blijven tot de zomer, waardoor een lenteversie een optie blijft.

"De leden van de Taskforce Tokio 2020 zijn niet te benijden, maar ik heb er vertrouwen in dat ze deze uitdaging tot een goed einde zullen brengen. Ook al hebben ze geen blauwdruk. Dit is nooit eerder vertoond. Maar we zijn ervan overtuigd dat ze de puzzel kunnen leggen en dat we finaal geweldige Spelen zullen hebben."

Wat alle partners van de Olympische Spelen betreft, verzekert Bach dat het "logisch is dat de sponsors van de Spelen van Tokio 2020 hun rechten behouden ook als de Spelen in 2021 zijn".

Het uitstel heeft een gevolg zonder weerga. "Dit is nooit eerder in de geschiedenis gebeurd. Er komen nu duizenden vragen op ons af. Wij zullen die proberen te beantwoorden. " Onder meer het Olympisch Dorp is een topic. Dat moet 11.000 sporters ontvangen, maar de 4.145 appartementen waren al beloofd en sommigen verkocht aan Japanners.