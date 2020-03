Hazard: "Ik zou alles gedaan hebben om eerste EK-match te halen"

Samen met zijn vrouw en vier kinderen zit Eden Hazard al dagen binnen in zijn huis in het zwaar getroffen Madrid. Geen leuke tijd voor de speelse Hazard, maar niet alles is negatief. "Ik blijf thuis en verzorg me. De hechtingen (na zijn operatie) zijn verwijderd en het gaat beter dan een week geleden. Ik kan al wat stappen nu", vertelt Hazard in een videogesprek met RTBF.

Zonder coronacrisis was dit de eerste stap naar herstel geweest. Mogelijk naar het EK 2020, maar dat werd vorige week uitgesteld. "Ik rekende erop dat ik er bij zou zijn op het EK. Ik was dus ontgoocheld dat het werd uitgesteld. We zullen allemaal een jaar ouder zijn, maar dit laat me wel toe om opnieuw in vorm te geraken."

"Ik zou sowieso alles gedaan hebben om er vanaf de eerste match bij te zijn geweest. Ik zou een gebrek aan ritme hebben gehad, maar voetbalkwaliteiten verlies je niet", lacht Hazard.

De vraag van 1 miljoen is of de Rode Duivels even sterk zullen zijn in 2021? Hazard maakt zich geen zorgen. "Je kan het bekijken als iedereen die een jaar ouder is of als iedereen die een jaar meer ervaring heeft. Het is zeker waar dat de spelers in onze verdediging geen 20 jaar meer zijn, maar ze zullen nog meer ervaring hebben."

"Ik maak me weinig zorgen, want ze hebben zoveel kwaliteit en dat verandert niet of je nu 25 jaar of 35 jaar bent. Je bent hoogstens wat minder fris na een match. En vergeet niet dat ook ik of Lukaku nog een jaar ouder zullen zijn."