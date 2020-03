Fury-Wilder III verhuist naar najaar door coronavirus

"Allemaal moeten we een stap terugzetten. Het boksen ontsnapt hier niet aan", verklaarde Top Rank-baas Bob Arum aan ESPN. "Misschien kunnen we ze begin oktober laten vechten."

"De boksers noch wijzelf waren ervan overtuigd dat er een mogelijkheid was om de kamp op de geplande datum door te laten gaan. Waar zouden ze gaan trainen, hoe moest het met de ticketverkoop? Op dit moment mag Fury zelfs het land niet in en zijn de casino's in Vegas gesloten."

Fans keken likkebaardend naar de kamp uit, de eerste twee waren immers op een promotie voor de bokssport uitgedraaid. In december 2018 in Los Angeles behield Wilder zijn wereldtitel na een episch gevecht dat op onbeslist eindigde. Vorige maand veroverde Fury op impressionante wijze de titel met technisch knock-out in de zevende ronde. Hij diende Wilder in Las Vegas zijn eerste nederlaag in 44 profkampen toe.