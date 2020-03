Franse minister van Sport overweegt een Tour achter gesloten deuren

De Tour-start staat voorlopig nog altijd op de Franse sportkalender eind juni. In een interview met France Blue zei minister van Sport Maracineanu dat een mogelijkheid om de koers te laten doorgaan is om de wedstrijd achter gesloten deuren te organiseren.

"Momenteel liggen alle scenario's nog op tafel", legde Maracineanu uit. "De onderhandelingen met ASO lopen, maar het is nog te vroeg om iets naar buiten te kunnen brengen. Een wedstrijd achter gesloten deuren behoort tot de mogelijkheden."

"De Tour overleeft niet dankzij inkomsten via ticketverkoop. Verkoop van tv- en mediarechten zijn veel belangrijker. Iedereen begrijpt momenteel dat het best is thuis te blijven. Zo zouden supporters de Tour alsnog op tv kunnen volgen. Dat zou niet erg nadelig zijn."

De Tour brengt elk jaar zo'n tien tot twaalf miljoen mensen naar de kant van de weg. Een editie achter gesloten deuren, zoals Parijs-Nice begin deze maand, lijkt echter ook erg moeilijk te realiseren met liefst 3.470 kilometer aan parcours.