Final Four BENE-League geschrapt: Bocholt voor 4e keer op een rij kampioen

Normaal hadden Bocholt, Lions, Bevo en Wezet de Final Four moeten spelen, maar door de coronacrisis en de stringente maatregelen kan die niet georganiseerd worden. Daarop heeft de BENE-League beslist om de eindstand van de reguliere competitie als definitieve eindstand aan te houden.

"In tegenstelling tot andere sportcompetities is de volledige BENE-League-competitie van 22 speelrondes afgewerkt", luidt het in een persbericht. "Daarin was Achilles Bocholt met 9 punten voorsprong met afstand de sterkste ploeg."

"Met 737 doelpunten was Bocholt het meest trefzeker, maar het wist ook de minste doelpunten (569) tegen te krijgen. Dit eindresultaat betekent voor Bocholt de 5e BENE-League-titel in zijn bestaan, de vierde opeenvolgende.



De eindstand van de BENE-League 2019-2020: