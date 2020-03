Eén houdt je fit met quarantraining: Ideaal voor wie rustig wil beginnen te sporten

Wie begin dit jaar meedeed met "Start to Kamp Waes" zal het schema misschien nog herkennen. Die training werd opgesteld door een expert en is ook nu zeer handig voor beginnende sporters. "Het doel van dit acht weken durende programma is om met z'n allen te beginnen met sporten op een leuke manier.

"Indien het joggen om welke reden dan ook niet lukt, kan je in de plaats ook gaan wandelen of fietsen om toch de conditietraining mee te doen. Dit schema is zo opgebouwd dat je na drie à vier weken een duidelijke verbetering van je uithoudingsvermogen en spierkracht zal zien terwijl het risico op blessures toch erg laag blijft."

In een ideale wereld voer je het schema drie keer per week uit. Extra motivatie nodig? Op woensdag-, vrijdag- en zondagochtend is er een virtuele training op de Facebook-pagina van Eén. Het schema vind je hier.

Elke week zorgt Eén ook voor trainingstips, die zijn specifiek toegespitst op de huidige situatie.