Derwael na uitstel Spelen: "Heel raar, dit heeft tijd nodig om te verwerken"

"Na quarantaine proberen om ons thuis zo fit mogelijk te houden"

Ik ben wel teleurgesteld dat de Spelen zijn uitgesteld", opent Derwael in een Skype-gesprek. "Je zag het wel aankomen, maar het was toch nog verschieten voor de hele groep."

"We waren allemaal samen toen we het nieuws te horen kregen. We zaten met de 18+-groep samen op kot en de andere groep is dan vanop internaat meteen naar hier gekomen. We wisten niet goed hoe te reageren. Sommigen begonnen te wenen, sommigen wisten gewoon niet goed wat zeggen."

"De beslissing valt natuurlijk te begrijpen. De gezondheid gaat voor. Maar het zal wel even tijd nodig hebben om te verwerken", weet Derwael. Een voorbereiding van 4 jaar die in het water valt, komt ongetwijfeld hard aan.

"Het is inderdaad heel raar om te horen dat alles na 4 jaar voor te bereiden met een zomer uitgesteld wordt. Het heeft wel tijd nodig vooraleer je het beseft. Wij hadden met de hele coronasituatie nog het privilege om te kunnen doortrainen. Maar dan wordt alles een jaar uitgesteld, het is echt een rare situatie."

Hoe zullen de volgende weken nu verlopen voor Derwael en co? "We hebben besloten om de quarantaine nog mee uit te zitten en ons daarna, net zoals alle andere atleten, thuis zo fit mogelijk proberen te houden. Vanaf 5 april hernemen we (hopelijk) de trainingen opnieuw", aldus Derwael.