Cupido bij Alpecin-Fenix: Ceylin del Carmen Alvarado en Roy Jans zijn paar

Alvarado is 21 en helemaal ontbolsterd dit jaar binnen de hegemonie van de Nederlandse vrouwencross. Ze werd wereldkampioene en Nederlands kampioene, won de Superprestige en de DVV Trofee en pakte net naast de Wereldbeker.

Jans is 29 jaar en een sprinter. Hij is geen veelwinnaar, maar was in 2016 wel de beste in de Nationale Sluitingsprijs. Hij maakte hun relatie wereldkundig op Instagram met een kus.

Annemarie Worst, rivale van Alvarado in het veld, heeft haar landgenote al gelukgewenst.