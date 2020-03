Bakelants en Vanmarcke hopen nog op Tour: "Zonder publiek lijkt realiseerbaar"

"Netflix moet toch ook nieuwe abonnementen verkopen?"

Gisteren werden de Olympische Spelen uitgesteld, de Tour blijft voorlopig staan op de kalender. Wanneer valt ook dat dominosteentje? "Het kan volgens mij alle richtingen uit", opent Jan Bakelants. "Ik denk dat organisator ASO een Tour de France gaat proberen te organiseren waarbij geen publiek welkom is."

"Ik denk dat zoiets ook realiseerbaar is en dat daar ook een heel nieuw model kan achter zitten. Dat format zou dan bijvoorbeeld kunnen verkocht worden aan bijvoorbeeld streamingsdienst Netflix. Zo zijn er meer TV-gelden en die kunnen dan beter verdeeld worden tussen de verschillende ploegen."

"Ik snap niet waarom zo'n bedrijf zich niet gooit op de sportwedstrijden. Zo zou de sportfan ook naar Netflix getrokken worden. Zij moeten toch nieuwe abonnementen verkopen om rendabel te blijven? Als het in Parijs-Nice lukt, moet dat in de Tour toch ook lukken zonder publiek?"

"Als de regering het verbiedt en dreigt met strenge straffen, dan denk ik wel dat het gerespecteerd zal worden."

José De Cauwer weet niet wat de beste beslissing is: "Ik was in Parijs-Nice en was getuige van die aankomsten zonder publiek. Het was een raar gevoel. Er was zeker minder sfeer, maar daar merkt de TV-kijker niets van. Als men nu koers zou uitzenden zonder publiek, dan hebben ze zeker 90% marktaandeel."