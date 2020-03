Anthony Joshua plaatst zichzelf in quarantaine na contact met prins Charles

Joshua woonde op 9 maart een religieuze dienst bij in de Abdij van Westminster aan de zijde van onder meer prins Charles.

De Britse troonopvolger testte vandaag positief op het coronavirus, waarna Joshua besliste om zichzelf in quarantaine te plaatsen. De 30-jarige bokser voelt zich naar eigen zeggen goed, maar wil geen risico's, nemen.

Op 20 juni moet Joshua in het stadion van Tottenham de ring in om zijn drie titels te verdedigen tegen de 38-jarige Bulgaar Kubrat Pulev. Of het gevecht echter ook effectief zal doorgaan, is momenteel nog onzeker.