"De Ronde van Vlaanderen in oktober? De kans is klein, zo niet onbestaande"

"Ik denk dat voor dit jaar De Ronde gereden is"

Burgemeester Philippe Willequet van Kluisbergen weet dat het een moeilijke beslissing was om "Vlaanderens Mooiste" uit te stellen. "Ik denk dat we niet anders konden. Omdat de maatregelen maar liepen tot begin april was er nog een sprankeltje hoop, maar het is eigenlijk altijd valse hoop geweest. Die beslissing was trouwens ook nodig om de mensen, die iets organiseren en veel kosten maken, te behoeden voor nodeloze kosten."

Wat de toekomst brengt, weet Willequet niet. Maar hij bekijkt het realistisch. "Niemand heeft een glazen bol. Laat ons eerst kijken hoe het virus evolueert en dan stap voor stap, eventueel, nog andere zaken toelaten. Maar ik denk dat voor dit seizoen en voor dit jaar de Ronde gereden is. Het zal niet doorgaan."

"De Ronde organiseren in oktober, dat gaat niet. Als het nog zou doorgaan, zal het nooit zijn zoals de vorige edities. Als je spreekt over de Ronde van Vlaanderen, dan spreek je over maanden voorbereiding. Organisatie, politie, seingevers, dat zijn allemaal dingen die tot in de puntjes zijn voorbereid."

"Nu een datum prikken met slechts enkele maanden voorbereiding, zou een hele uitdaging zijn. En mocht het uiteindelijk dan toch mogelijk zijn, dan zou niet in de huidige vorm zijn. Ik denk dat de kans klein is, zo niet onbestaande."