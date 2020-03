"De Red Lions zijn en blijven topfavoriet op de Olympische Spelen"

McLeod of Van den Heuvel?

Niet dat de spelers een doorslaggevende stem hebben, maar het is duidelijk dat ook zij willen doorgaan met de man die hen de voorbije jaren van succes naar succes heeft geleid, dus met McLeod. Dat wordt een moeilijke klus voor de bond.

McLeod, wiens contract afloopt aan het einde van 2020, moet sowieso een aanpassing van zijn huidige contract krijgen. En, ook niet te onderschatten, er zullen duidelijke afspraken moeten komen over wie exact wat gaat doen en hoe de functies moeten worden ingevuld; En wie is in zo’n constructie uiteindelijk de baas…

De Nieuw- Zeelander wil zijn werk namelijk graag afmaken en de Lions blijven coachen tot en met de Spelen van Tokio. Alleen vraagt men zich bij de bond af of twee bondscoaches aan boord houden wel financieel haalbaar is.

Zijn vervanger (wellicht de Nederlander Michel van den Heuvel) staat al te popelen om eind 2020 over te nemen. De opvolger van McLeod heeft al, op enkele punten en komma's na, een overeenkomst met de bond tot de Olympische Spelen van 2024. Het komt er nu op aan een oplossing te vinden om McLeod nauw te laten samenwerken met zijn opvolger.

Shane McLeod - de succescoach die de Lions naar olympisch zilver en naar de Europese- en wereldtitel leidde - had een tijd geleden al beslist dat hij in 2021 een sabbatjaar zou inlassen.

Wat met de eigen competitie?

Indien de competitie niet voor half mei kan hernomen worden, dienen zich andere scenario’s aan: annulatie, stopzetting, wel of geen kampioen, dalers… Dat is allemaal nog onduidelijk.

Ook de Pro League (de jaarlijkse competitie met de toplanden) wordt niet hervat voor half mei, zoals oorspronkelijk voorzien was. Dat geeft de nationale competities de ruimte om twee weken langer door te gaan. Voorlopig is die competitie opgeschort tot eind april.

Het is duidelijk dat het resterende programma van de Euro Hockey League (de Champions League van het hockey) niet meer zal kunnen afgewerkt worden.

EK 2021 wordt moeilijk

Het uitstellen van de Spelen met een jaar zal ook invloed hebben op de organisatie van het EK van volgend jaar , dat in Nederland doorgaat in augustus. Dat handhaven lijkt onmogelijk, tenzij de Spelen ergens in het voorjaar van 2021 worden gehouden.

Doorschuiven naar 2022 is niet mogelijk, want dat jaar staat al een WK voor vrouwen geprogrammeerd in de zomer. Werk aan de winkel dus voor de internationale kalendermaker.