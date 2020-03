Vertonghen openhartig: "Blij dat ik nog goede herinneringen heb met mijn vader"

Recordinternational bij de Rode Duivels, brons op het WK voetbal, de Champions League-finale met Tottenham. Het leven van Jan Vertonghen lijkt over rozen te lopen, maar schijn bedriegt. In 2007 verloor hij zijn vader na een lange strijd tegen kanker.

"Ik heb wel al wat meegemaakt in mijn leven", vertelt de verdediger in De Kleedkamer. "Toen ik vijf of zes jaar was, heeft mijn vader een epileptische aanval gekregen. Dat herinner ik me nog heel goed. Blijkbaar had hij een hersentumor."

"Dat ging jaren goed, maanden minder goed, jaren goed, een paar jaar minder... Ik was 19 jaar toen hij uiteindelijk is gestorven. Zoiets vreet iemand op. Ik zou het anders willen, maar het leven is wat het is."

"Eerst zou het niet lang duren voor mijn vader, ik had hem bijna niet eens gekend. Maar uiteindelijk heb ik nog goede herinneringen aan hem. Hij heeft me nog zien voetballen op het hoogste niveau in Amsterdam, we hebben samen gereisd. We hebben alles gedaan wat we wilden doen. Daar haal ik die nuchterheid uit: ik heb hem gekend, het is goed."