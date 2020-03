Triatleet Van Lierde wil afscheid nemen van Belgisch publiek in Menen

In volle coronacrisis gebeurt het niet vaak dat er een evenement aan de sportkalender wordt toegevoegd. Maar tussen alle annuleringen door kondigde Frederik Van Lierde vandaag op een online persconferentie de halve triatlon van Menen aan.

Op 13 september wil de wereldkampioen Ironman van 2013 het Belgische publiek uitzwaaien met een gloednieuwe wedstrijd. Het wordt zijn afscheid op Belgische bodem, maar het is de bedoeling dat de triatlon in Menen "een van de grootste van ons land" wordt. Na 1.900 meter zwemmen in de Leie volgen nog 90 kilometer op de fiets en een halve marathon in Menen.

"Ik hoop dat er heel veel deelnemers zullen zijn", reageerde Van Lierde. "Het moet een echte wedstrijd worden, geen demonstratie-triatlon."

Een definitief punt achter zijn carrière wordt het niet, want Van Lierde plant nog enkele wedstrijden in het buitenland in oktober en november. De triatleet had onder meer wedstrijden in Spanje, Aix-en-Provence en Nice op zijn programma staan, maar het coronavirus gooide roet in het eten.