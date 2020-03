Remco Evenepoel: "Ik heb een jaar extra om sterker te worden voor de Spelen"

Evenepoel: "De enige juiste beslissing"

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) had van de Olympische Spelen een dubbel doel gemaakt. Zowel op de weg als in de tijdrit wou hij een gooi doen naar olympische roem.

"Natuurlijk is het jammer dat de Spelen uitgesteld zijn", zegt Evenepoel. "Ik heb zo hard gewerkt naar dat doel en mijn vorm werd beter en beter. Nu is heel mijn voorbereiding voor niks geweest, hoewel dat ook niet waar is natuurlijk."

"Het uitstel van de Spelen naar 2021 was uiteindelijk wel de enige juiste beslissing. Voor mij is dat ook nog zo slecht niet. Ik heb nu een jaar extra om sterker te worden en meer ervaring op te doen. Ik zal er alles aan doen om in topconditie naar Tokio te gaan."

"Maar het belangrijkste is momenteel dat de hele wereld gezond wordt. De wereld staat momenteel een beetje stil. Volg de richtlijnen en zorg voor je naasten. Dan zal alles hopelijk snel weer normaal zijn. En als het wielerseizoen weer hervat wordt, zal The Wolfpack klaar zijn", besluit Evenepoel.