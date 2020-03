OFFICIEEL: Tokio organiseert de Spelen niet in 2020, wel ten laatste in de zomer van 2021

Shinzo Abe heeft vanmiddag telefonisch overleg gepleegd met Thomas Bach.

De vergadering was aangekondigd als een een-tweetje, maar ook Mori Yoshiro, de voorzitter van het organisatiecomité in Tokio, was van de partij, net als de Japanse olympische minister, de gouverneur van Tokio en nog enkele andere hoge omes.

Er stond in volle coronacrisis uiteraard maar één onderwerp op de agenda: kunnen de Olympische Spelen komende zomer nog wel doorgaan in Tokio?

Neen, zo blijkt, want in een "zeer vriendelijke en constructieve meeting" heeft de Japanse premier aan Thomas Bach voorgesteld om de Spelen met (ongeveer/hoogstens) een jaar uit te stellen.

"Momenteel tellen we wereldwijd meer dan 375.000 coronagevallen. Dat cijfer stijgt met het uur. In de huidige omstandigheden en op basis van de informatie waar de wereldgezondheidsorganisatie WHO over beschikt, hebben de Japanse premier en Thomas Bach beslist de Spelen uit te stellen. Ze zullen in 2021 plaatsvinden, ten laatste in de zomer", luidt het bij het IOC.

"De leiders zijn het erover eens dat de Olympische Spelen in Tokio als een baken van hoop overeind blijven en dat de olympische vlam het licht aan het einde van de tunnel kan betekenen. De vlam blijft dus in Japan. Ook de naam "Tokyo 2020" blijft behouden, hoewel de Spelen dus in 2021 zullen plaatsvinden."