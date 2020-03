Minister Weyts: "Uitstel is drama voor Vlaamse sporters en hele Vlaamse sportwereld"

De Olympische Spelen van 2020 hadden voor België een van de meest succesvolle moeten worden van de voorbije 25 jaar. "Dit uitstel is ronduit een drama", windt minister Ben Weyts er geen doekjes om.

"We waren ongelooflijk klaar en hebben ongelooflijk veel geïnvesteerd. De medaillehonger die er was, was ongezien. Enkel voor Vlaanderen gingen we al uit van 5 à 7 medailles, dit was ongezien, nog nooit gebeurd."

"We hadden zo veel toppers en kanshebbers en hebben er zelfs voor gezorgd dat het kwalificatietoernooi voor de basketbalvrouwen naar Vlaanderen gehaald werd. Dat was allemaal gelukt."

"We leefden eigenlijk een beetje in euforie en op een wolkje. Dat gevoel wordt nu helemaal doorprikt. Vooral voor de sporters is dit een drama, maar eigenlijk voor de volledige Vlaamse sportwereld."