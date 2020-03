Koen Casteels hervatte de training al met Wolfsburg: "Iedereen droeg latex handschoenen"

De wedstrijden in de Bundesliga liggen tot minstens 2 april stil. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat er in het eerste weekend van april weer gevoetbald zal worden in Duitsland, hervatte Wolfsburg gisteren de trainingen.

"Je mag je daarbij geen normale training voorstellen", zegt doelman Koen Casteels. "Gisterenochtend zijn we samengekomen in een heel grote ruimte op de business lounge in het stadion. We hielden allemaal minstens 2 à 3 meter afstand van elkaar."

"Daarna trokken we in kleine groepjes (van 4 à 5 personen) en op verschillende tijdstippen naar de grote fitnessruimte. We hielden zoveel mogelijk afstand van elkaar en we droegen latex handschoenen. Alles werd na de training ook gedesinfecteerd."

"Alle groepjes hadden ook elk een eigen kleedkamer. De club heeft alle mogelijke maatregelen getroffen om de het risico op besmetting te beperken."

Was Casteels niet liever thuis gebleven om te fitnessen? "Wij doen ook maar wat er gezegd wordt. Maar na een week is het wel leuk om nog eens bij andere mensen te zijn, ook al moeten we die afstand bewaren."